Hamburg (dpa) - Carl-Edgar Jarchow, Vorsitzender des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV, hat das kürzlich beschlossene Konzept «Sicheres Stadion» kritisiert. Es gehe am eigentlichen Problem vorbei, meinte der FDP-Politiker in einem Interview der Nachrichtenagentur dpa.

«Aber nicht in den Stadien liegt das Problem, es liegt drum herum», meinte Jarchow. Die Politik habe wegen der Wahlen in Deutschland Druck gemacht. «Typisch Politik», sagte der HSV-Chef. Präventionen müssten nicht nur in den Stadien getroffen werden, sondern auf den Wegen zum Stadion. Jarchow: «Wir hatten bisher sichere Stadien, die werden wir auch weiterhin haben.»