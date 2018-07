Kaiserslautern (SID) - Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern und Innenverteidiger Antar Yahia gehen getrennte Wege. Der 30-Jährige hat seinen Vertrag in der Pfalz am Montag aufgelöst und wechselt zum tunesischen Erstligisten Espérance de Tunis. Insgesamt stand der 53-malige algerische Nationalspieler für den FCK in elf Bundesliga- und zwei Zweitliga-Begegnungen auf dem Platz.