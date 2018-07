Mainz (SID) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss zum Rückrundenauftakt am Samstag gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr, live auf Sky und Liga total!) auf Elkin Soto verzichten. Dies gaben die Rheinhessen am Montag bekannt. Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler zog sich am Sonntag beim Wintercup in Düsseldorf in der Partie gegen Standard Lüttich eine Zerrung im Ansatz des linken hinteren Oberschenkelmuskels zu. Das bestätigte eine Kernspintomografie.