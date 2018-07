New York (dpa) - 50 Jahre nach dem Mord an John F. Kennedy ist das Haus seines Attentäters abgerissen worden. Lee Harvey Oswald hatte weniger als ein Jahr in der Wohnung gelebt. Der Hinterhof des Hauses wurde aber weltberühmt, weil er sich dort im März 1963 von seiner Frau fotografieren ließ - inklusive des gerade per Post bestellten Karabiners in der einen, zweier kommunistischer Zeitungen in der anderen Hand und einem Revolver im Gürtel. Neun Monate später tötete er mit dem Karabiner Kennedy. Oswald wurde zwei Tage später selbst erschossen.

