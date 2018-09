Berlin (dpa) - Unbekannte Täter sind am Morgen über einen unterirdischen Tunnel in eine Bankfiliale in Berlin-Steglitz eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen haben sie den 30 Meter langen Gang selbst gegraben, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Täter konnten fliehen. Sie gelangten über den Tunnel wahrscheinlich von einem angrenzenden Grundstück aus in den Tresorraum der Bankfiliale. Dort seien mehrere Schließfächer aufgebrochen worden, od die Polizei. Der Einbruch wurde bemerkt, weil die Täter Feuer gelegt hatten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.