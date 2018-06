Potsdam (dpa) - Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) hat sich für seine künftige Führungsaufgabe beim Hauptstadtflughafen den Rückhalt des Potsdamer Landtags gesichert.

Trotz des Finanz- und Termindesasters sprach die rot-rote Koalition dem Regierungschef am Montag geschlossen ihr Vertrauen aus, die Opposition stimmte gegen Platzeck. Er erhielt in namentlicher Abstimmung 55 Stimmen von 87 anwesenden Abgeordneten.

Platzeck will den Aufsichtsratsvorsitz in der staatlichen Betreibergesellschaft für den Flughafen von Berlins Regierendem Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) übernehmen. Der Wechsel ist eine Konsequenz aus der vierten Verschiebung des Eröffnungstermins. Im Landtag stellte Platzeck erstmals in seiner knapp elfjährigen Amtszeit die Vertrauensfrage. Wowereit hatte am Samstag im Berliner Landesparlament einen Misstrauensantrag überstanden.

Platzeck will mit mehr Experten und einer schärferen Kontrolle das bislang missglückte Projekt des neuen Hauptstadtflughafens retten. Außerdem soll bei der staatlichen Betreibergesellschaft ein Geschäftsführer mit Generalverantwortung eingesetzt werden, sagte Platzeck in einer Regierungserklärung im Landtag in Potsdam. Die Opposition wies dem Regierungschef eine wesentliche Mitverantwortung für die gescheiterte Eröffnung des Flughafens zu.

