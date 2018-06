Bamako (AFP) Nach Luftangriffen Frankreichs auf islamistische Rebellen im Norden Malis haben diese mit Vergeltung gedroht. "Frankreich hat den Islam angegriffen. Wir werden Frankreich ins Herz treffen", sagte ein Sprecher der Bewegung für Einheit und Dschihad in Westafrika (MUJAO), Abou Dardar, am Montag der Nachrichtenagentur AFP. "Überall. In Bamako, in Afrika und in Europa." Er kündigte zudem eine Erklärung zu den acht französischen Geiseln an, die sich derzeit in der Gewalt von Islamisten in der Sahel-Zone befinden.

