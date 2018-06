Berlin (dpa) - Die Tageszeitung «Neues Deutschland» macht ihr historisches Archiv der Jahrgänge 1946 bis 1990 im Internet zugänglich. Seit heute seien knapp zwei Millionen Einzelartikel des früheren «Zentralorgans der SED» im Netz lesbar, teilte die Zeitung mit. Das Angebot ist kostenpflichtig. Die erste Ausgabe war am 23. April 1946 mit einem «Manifest an das deutsche Volk» erschienen. Das neue Digitalarchiv reicht bis zum letzten «Neuen Deutschland» der DDR, das am 2. Oktober 1990 gedruckt wurde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.