Neu Delhi (AFP) Im Grenzkonflikt in der umstrittenen Region Kaschmir hat der indische Generalstabschef Bikram Singh im Fall eines neuerlichen Angriffes aus Pakistan eine "aggressive" Reaktion seiner Soldaten gefordert. "Wir erwarten von unseren Kommandeuren, dass sie aggressiv sind. Die Befehle sind sehr klar: Im Fall einer Provokation erwarte ich von meiner Kommandoeinheit, dass sie darauf reagiert", sagte Singh am Montag vr Journalistien in Neu Delhi.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.