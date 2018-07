Berlin (dpa) - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat das SPD-Konzept zur Bekämpfung des Steuerbetrugs scharf kritisiert. Der Plan sei ein gutes Beispiel für die Methode «Haltet den Dieb», sagte der CDU-Politiker der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». Die SPD ermögliche mit ihrer Blockade im Bundesrat Steuerhinterziehung in der Schweiz. Wenn die SPD das Steuerabkommen in der Länderkammer nicht blockiert hätte, könnten schon deutsche Kapitalerträge in der Schweiz automatisch mit einer Abgeltungssteuer belastet werden.

