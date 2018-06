Hannover (dpa) - Tiefschlag für die SPD in Niedersachsen unmittelbar vor der Wahl. Die langjährige Abgeordnete Sigrid Leuschner wechselt zu den Linken. Die 61-Jährige hatte ihren Wahlkreis in Hannover im vergangenen März in einer Kampfabstimmung an Doris Schröder-Köpf verloren, die Ehefrau von Altkanzler Gerhard Schröder. Damit wurde für Leuschner ein Wiedereinzug in den Landtag nach der Wahl am 20. Januar unmöglich. Im NDR begründete Leuschner ihre Abkehr von der SPD mit dieser Personalentscheidung.

