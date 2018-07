Frankfurt/Main (SID) - Der Bayerische Triathlonverband (BTV) ist wieder Mitglied der Deutschen Triathlon Union (DTU). Auf einem außerordentlichen Verbandstag am Samstag in Frankfurt am Main wurde der im September verfügte Ausschluss des Landesverbandes ohne Gegenstimme aufgehoben. Zuvor hatte das neugewählte BTV-Präsidium die Rechtsstreitigkeiten mit dem Dachverband über eine neue Gebührenordnung beendet und die Berufung gegen ein Urteil des Landgerichts Frankfurt vom 10. Mai zurückgenommen.

"Was zusammengehört, ist wieder vereint. Jetzt können unsere großartigen bayerischen Athleten und Veranstalter endlich wieder ihrem geliebten Sport nachgehen", sagte der neue BTV-Präsident Tobias Heinze.