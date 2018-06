New York (AFP) Mit einer Petition haben 57 Staaten den UN-Sicherheitsrat aufgefordert, den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) wegen möglicher Kriegsverbrechen in Syrien anzurufen. Das Schreiben wurde am Montag offiziell an das Gremium übersandt. Zu den Unterzeichnern der Schweizer Initiative gehören Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien, Australien und Japan sowie mehrere afrikanische und pazifische Staaten. Russland und China, die zu den Vetomächten im Sicherheitsrat gehören, schlossen sich hingegen nicht an.

