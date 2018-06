Melbourne (SID) - Mona Barthel ist bei den Australian Open in Melbourne überraschend schon in der ersten Runde ausgeschieden. Zwei Tage nach ihrer Final-Niederlage in Hobart unterlag die an Position 32 gesetzte Barthel der Kasachin Xenia Perwak mit 5:7, 6:2, 4:6. Für die 22-Jährige aus Bad Segeberg war es die vierte Erstrunden-Niederlage nacheinander bei einem Grand-Slam-Turnier.