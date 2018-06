New York (AFP) Nach Berichten über eine schleppende Nachfrage nach dem neuen iPhone hat die Aktie des US-Technologiekonzerns Apple an Wert eingebüßt. Zu Handelsbeginn an der Wall Street in New York am Montag sackte der Kurs um rund vier Prozent auf 499,05 Dollar ab. Später erholte sich die an der Technologiebörse Nasdaq gehandelte Aktie leicht, lag aber am Vormittag (Ortszeit) weiter klar im Minus. Das "Wall Street Journal" hatte geschrieben, dass Apple wegen der Absatzflaute seine Bestellungen für LCD-Screens und andere Teile des iPhone 5 deutlich gesenkt habe.

