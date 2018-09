Rangun (AFP) Mit der Öffnung Birmas sind deutlich mehr Touristen und Geschäftsleute in das südostasiatische Land gereist: Ihre Zahl überstieg 2012 erstmals die Million, wie das Tourismusministerium am Dienstag mitteilte. Das sei eine Steigerung von fast 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewesen. "Das war ein außergewöhnliches Jahr, so etwas haben wir noch nie erlebt", sagte der Beamte Phyoe Wai Yar Zar. Das Ministerium rechne auch in diesem Jahr mit einem starken Zuwachs von etwa 15 Prozent. Das Land sei in der Lage, diese Reisenden aufzunehmen, versicherte er.

