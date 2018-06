Frankfurt/Main (dpa) - Enttäuschende Zahlen von SAP haben den Dax am Dienstag ins Minus gedrückt. Der deutsche Leitindex, der bis zum frühen Nachmittag nur moderate Verluste verzeichnet hatte, weitete diese später aus und schloss 0,69 Prozent schwächer bei 7675,91 Punkten.

Für den MDax ging es um 0,36 Prozent auf 12 268,00 Punkte bergab und der TecDax büßte 1,11 Prozent auf 859,04 Punkte ein.

Börsianer verwiesen darauf, dass SAP mit seinen vorläufigen Zahlen die Stimmung getrübt und am Markt so für zusätzlichen Verkaufsdruck gesorgt habe. Allerdings hätten sich die Anleger bereits zuvor mit Blick auf die US-Berichtssaison zurückgehalten, die am Mittwoch an Fahrt gewinne, merkte Händler Gregor Kuhn vom Broker IG an.

Die anfangs nur moderat im Minus liegenden SAP-Titel sackten nach den Zahlen ab und schlossen knapp vier Prozent tiefer, womit sie Schlusslicht im Dax waren. Nach einer langen Serie starker Quartalsberichte hatte der Softwarekonzern im vierten Quartal die Erwartungen leicht enttäuscht. Einige Börsianer befürchten zudem, dass der noch ausstehende Ausblick ebenfalls unter den Erwartungen bleiben könnte. Zu den schwächsten Dax-Werten zählten außerdem die Aktien der Lufthansa mit einem Minus von mehr als zwei Prozent auf 14,30 Euro. Händler verwiesen auf eine Aktienplatzierung - der Preis soll bei 14,43 Euro je Aktie gelegen haben.

Daneben bewegten zahlreiche Analystenkommentare die Kurse. Beim Versorger RWE gibt es nach Einschätzung der US-Bank JPMorgan bei der hohen Verschuldung nach wie vor nur wenige Fortschritte. Außerdem verwies JPMorgan auf die politischen Risiken als Belastung für die Aktien, die um über drei Prozent nachgaben. Dagegen schafften es die Titel des Halbleiterkonzerns Infineon mit einem Plus vom mehr als zwei Prozent an die Dax-Spitze. Die französischen Bank Exane BNP rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einem Erreichen der Talsohle und dann mit einer raschen Erholung der Volumina.

Im MDax waren die Hochtief-Aktien mit einem Anstieg um fast fünf Prozent der Spitzenreiter. Goldman Sachs sieht auch nach der zuletzt guten Kursentwicklung noch Potenzial für die Titel des Baukonzerns. Dagegen büßten die Papiere des Stahlkonzerns Salzgitter nach einer Abstufung über zwei Prozent ein.

Der EuroStoxx 50 schloss 0,50 Prozent schwächer bei 2701,59 Punkten. Die nationalen Indizes in Paris und London gingen uneinheitlich aus dem Handel. In New York notierte der Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss knapp in der Verlustzone.

Am Rentenmarkt gab die Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,28 Prozent am Vortag auf 1,27 Prozent nach. Der Rentenindex Rex stieg um 0,06 Prozent auf 133,71 Punkte und der Bund-Future legte um 0,43 Prozent auf 143,21 Punkte zu. Der Kurs des Euro stand zuletzt bei 1,3340 US-Dollar. Zuvor hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,3327 (Montag: 1,3341) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,7504 (0,7496) Euro gekostet.