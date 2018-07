Frankfurt/Main (dpa) - Wegen gemischter Vorgaben aus Übersee haben die wichtigsten deutschen Aktienindizes am Dienstag moderate Abschläge verbucht. Der deutsche Leitindex fiel im frühen Handel um 0,24 Prozent auf 7711 Punkte.

Der MDax gab um 0,09 Prozent auf 12 302 Punkte nach, der TecDax verlor 0,44 Prozent auf 865 Punkte. Insgesamt rechnen Experten vorerst mit einer Seitwärtsbewegung.

Die Anleger hielten sich zurück, bis mehr Klarheit über den Fortgang der US-Berichtssaison herrsche. Diese nimmt aber erst am Mittwoch Fahrt auf, und so könnten an diesem Tag zunächst Wirtschaftsdaten den Ton angeben. Wenig Kurseinfluss hatten die jüngsten Zahlen aus Deutschland: Die heimische Wirtschaft ist im vergangenen Jahr um 0,7 Prozent gewachsen, nachdem sie in den beiden Vorjahren noch starke Zuwächse verzeichnet hatte.

Zu den schwächsten Werten zählten die Aktien der Lufthansa mit Abgaben von fast drei Prozent. Händler verwiesen bei den Titeln der Fluggesellschaft auf eine Aktienplatzierung. Daneben bewegten zahlreiche Analystenkommentare die Kurse: Unter anderem waren Infineon nach einer positiven Stimme mit einem Aufschlag von mehr als zwei Prozent führend im Dax.