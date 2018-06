Frankfurt/Main (dpa) - Wegen gemischter Vorgaben aus Übersee sind die wichtigsten deutschen Aktienindizes am Dienstag mit moderaten Abschlägen in den Handel gestartet.

Der Dax fiel in den ersten Minuten um 0,23 Prozent auf 7712 Punkte. Der MDax gab um 0,08 Prozent auf 12 302 Punkte nach. Der TecDax lag knapp mit 0,05 Prozent im Minus bei 868 Punkten. Die US-Futures tendierten über Nacht schwach, während die Vorzeichen in Asien zuletzt uneinheitlich waren.

Insgesamt rechnen Experten vorerst mit einer Seitwärtsbewegung. Die Anleger hielten sich zurück, bis mehr Klarheit über den Fortgang der US-Berichtssaison herrsche. Diese nimmt aber erst am Mittwoch Fahrt auf, und so könnten an diesem Tag zunächst Wirtschaftsdaten den Ton angeben.