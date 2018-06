Moskau (dpa) - Vier Kinder sind bei einem Brand in Sibirien ums Leben gekommen, weil die Bewohner des Hauses für ihre Rettung zu betrunken waren. Das Feuer in dem Gebäude in der Region Krasnojarsk sei in der Nacht aus noch ungeklärten Gründen ausgebrochen, teilte die russische Polizei laut Agentur Interfax mit. Ein Ehepaar habe es trotz eines Vollrauschs noch aus dem brennenden Haus geschafft, hieß es. Für die Rettung ihrer drei Kinder im Alter von 2 bis 12 Jahren sowie eines 15-jährigen Neffen seien die beiden Erwachsenen jedoch zu betrunken gewesen.

