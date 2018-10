Berlin (AFP) Im Streit um die Verbesserung der Renten von Geringverdienern hofft die CDU im Bundestag auf eine Einigung mit der CSU. Unionsparlamentsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer (CDU) appellierte am Dienstag vor Journalisten an die Christsozialen, gemeinsam an einer tragfähigen Lösung für die sogenannte Lebensleistungsrente zu arbeiten. Er räumte ein, dass die Umsetzung dieser Zusatzrente "hochkomplex" sei. Wie die CDU zu der Kritik der CSU an der Vermischung von Versicherungs- und Fürsorgeleistungen steht, ließ Grosse-Brömer offen.

