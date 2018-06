Frankfurt/Main (AFP) Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) fordert für die rund 150.000 Beschäftigten der Deutschen Bahn und der Bahnunternehmen im Nahverkehr 6,5 Prozent mehr Lohn. "Wir wollen jetzt deutliche Verbesserungen im Einkommen erreichen", erklärte die stellvertretende EVG-Vorsitzende Regina Rusch-Ziemba am Dienstag in Frankfurt am Main. Zudem strebe die EVG Verbesserungen bei der betrieblichen Altersvorsorge an.

