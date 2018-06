Brüssel (AFP) Griechenland kann in den kommenden Tagen mit der Freigabe neuer Hilfsgelder in Höhe von 9,2 Milliarden Euro rechnen. Das Land habe die notwendigen Bedingungen wie die Verabschiedung einer Steuerreform erfüllt, sagten EU-Diplomaten am Dienstag in Brüssel. Demnach befassen sich die Euro-Finanzminister bei einem Treffen am Montag mit dem Thema.

