Straßburg (AFP) Angesichts der hohen Arbeitslosigkeit in der EU hat der österreichische Bundeskanzler Werner Faymann die Mitgliedstaaten zum Schulterschluss aufgerufen. Weitere Kraftanstrengungen seien notwendig, um das Wachstum anzukurbeln und neue Arbeitsplätze zu schaffen, sagte der Sozialdemokrat am Dienstag vor dem Europaparlament in Straßburg. Mehr als fünfeinhalb Millionen junge Menschen in der EU seien ohne Arbeit. Angesichts dieser Situation "wäre es zynisch zu sagen, die Krise sei vorbei".

