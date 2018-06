Straßburg (AFP) Das Verbot für eine praktizierende Christin, an ihrem Arbeitsplatz bei der britischen Fluggesellschaft British Airways eine Kette mit einem Kreuz sichtbar zu tragen, war ein Verstoß gegen das Grundrecht auf Religionsfreiheit. Dies stellte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte am Dienstag fest. Außerdem sei die Frau durch dieses Verbot diskriminiert worden, heißt es in dem Urteil. Großbritannien wurde angewiesen, der Klägerin 2000 Euro Schadensersatz zu zahlen.

