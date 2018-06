Tokio (dpa) - Der für Themen wie Sex, Verbrechen und Gewalt bekannte japanische Regisseur Nagisa Oshima ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 80 Jahren an Lungenentzündung, wie japanische Medien am Abend meldeten.

«Im Reich der Sinne» ist sein bekanntester Film. In dem Streifen geht es um ein Paar, das sexuelle Obsessionen bis hin zu Kastration und Mord beim Geschlechtsverkehr auslebt. Oshimas letzter Film war «Tabu» (Originaltitel «Gohatto» - Die Vergessenen), den er nach 13 Jahren Regie-Pause aus dem Rollstuhl heraus drehte.