Paris (AFP) Frankreich wird die Stärke seiner Truppen im westafrikanischen Mali nach und nach auf 2500 Soldaten ausbauen. "Die Zahl von letztlich 2500 französischen Soldaten wird in Mali schrittweise erreicht werden", hieß es am Dienstag im Umfeld von Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian in Paris. Präsident François Hollande hatte zuvor mitgeteilt, derzeit seien 750 Soldaten an dem Militäreinsatz beteiligt. Die Zahl der Soldaten werde aber noch weiter steigen.

