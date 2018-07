Paris (AFP) Die Terrorgefahr in Frankreich ist nach den Worten des französischen Innenministers Manuel Valls "sehr ernst und andauernd". "Höchste Wachsamkeit" sei geboten, um Attentate "auf unserem Boden" zu verhindern, sagte der Minister am Dienstag den Sendern RMC und BFMTV zur Terrorgefahr infolge des französischen Militäreinsatzes in Mali. Die Geheimdienste im In- und Ausland seien besonders wachsam, fügte er hinzu. Nach der Heraufstufung des Terrorplans Vigipirate auf "verstärktes Rot" seien allein in der Region Paris 700 Militärkräfte im Einsatz.

