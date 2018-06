Paris (AFP) Nach wochenlanger Selbstzerfleischung haben Frankreichs Konservative am Dienstag ihre mühsam wiedererlangte Zusammenarbeit demonstriert: Die abtrünnigen Abgeordneten in der Nationalversammlung kehrten de facto in die Fraktion der Oppositionspartei UMP zurück, indem die abgespaltene R-UMP einer Unterrichtung der Fraktionschefs durch die Regierung in Paris fernblieb. Fest stand auch die neue Führungsstruktur der Partei, die ihr Chef Jean-François Copé am frühen Abend offiziell bekanntgeben wollte.

