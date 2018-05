Paris (AFP) Die Bevölkerungszahl in Frankreich wächst weiter, aber langsamer als in den vergangenen zehn Jahren. Das geht aus Zahlen des staatlichen Statistikamtes Insee hervor, die am Dienstag in Paris veröffentlicht wurden. Demnach stieg die Einwohnerzahl in Frankreich und seinen Überseegebieten im Jahr 2012 um 300.000 auf 65,8 Millionen. Frankreich ist nach Deutschland mit seinen 82 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land Europas.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.