Doha (SID) - Der Brasilianer Paulo Autuori ist nach nur elf Monaten als Trainer der katarischen Fußball-Nationalmannschaft entlassen worden. Wie der Verband mitteilte, werde der bisherige Assistent Fahad Thani das Team ab sofort betreuen.

Katar hat in seiner WM-Qualifikationsgruppe noch gute Chancen auf die Endrunde 2014 in Brasilien. Mit sieben Punkten belegt das Emirat in der sehr ausgeglichenen Asien-Gruppe A drei Spiele vor Abschluss der Qualifikation zwar nur den vierten Rang, Spitzenreiter Usbekistan hat aber lediglich einen Zähler mehr auf dem Konto. Die besten zwei Mannschaften lösen das WM-Ticket.