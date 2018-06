Madrid (SID) - Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat einen großen Schritt in Richtung Pokal-Halbfinale gemacht und sich für das peinliche 0:0 vor drei Tagen in der Liga bei Osasuna Pamplona rehabilitiert. Die Königlichen mit den Nationalspielern Mesut Özil und Sami Khedira in der Startformation gewannen das Viertelfinal-Hinspiel der Copa del Rey gegen den FC Valencia mit 2:0 (1:0).

Khedira bereitete den Führungstreffer des Franzosen Karim Benzema (37. Minute) vor, ein Eigentor von Andrés Guardado (73.) machte den Real-Sieg perfekt. Superstar Cristiano Ronaldo vergab anschließend beste Chancen, das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben. Am 23. Januar treffen die beiden Teams im Rückspiel im Estadio Mestalla erneut aufeinander.