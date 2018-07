Hamburg (SID) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat sich für die kommende Saison die Dienste von Mittelfeldspieler Marc Rzatkowski gesichert. Der 22-Jährige wechselt ablösefrei vom Ligarivalen VfL Bochum ans Millerntor und erhält einen Dreijahresvertrag.

"Wir beobachten Marc seit längerer Zeit. Er ist ein junger, entwicklungsfähiger Spieler, der jetzt schon ein großes Potential hat. Mit seiner Verpflichtung gehen wir den eingeschlagenen Weg weiter", sagte Pauli-Sportdirektor Rachid Azzouzi.

Das Bochumer Eigengewächs Rzatkowski debütierte im Oktober 2010 für die Profis des VfL, in der vergangenen Spielzeit lief der Linksfuß leihweise für Drittligist Arminia Bielefeld auf. Zurück in Bochum, erzielte er in der laufenden Saison in 14 Pflichtspielen drei Tore.