Berlin (dpa) - Die Koalition will unnötige Operationen durch neue gesetzliche Regelungen eindämmen. Die Entwürfe, die der dpa in Berlin vorlagen, sehen mehr Transparenz bei Chefarzt-Boni vor. Boni für viele Operationen führen nach Ansicht von Fachgesellschaften und Krankenkassen zu einer Ausweitung der OP-Zahlen. In den Änderungsanträgen heißt es, die Krankenhausgesellschaft müsse bis 30. April mit Empfehlungen zu den Zielvereinbarungen die Unabhängigkeit medizinischer Entscheidungen sichern. Die Kliniken sollen mitteilen müssen, ob sie sich daran halten.

