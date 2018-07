Granollers (SID) - Die deutschen Handballer stehen bei der WM in Spanien vor dem Einzug ins Achtelfinale. Die Mannschaft von Bundestrainer Martin Heuberger setzte sich in Granollers gegen Panamerikameister Argentinien mit 31:27 (17:13) durch und festigte in der Gruppe A mit 4:2-Punkten Platz zwei. Mit einem weiteren Sieg am Mittwoch (18.30 Uhr/ZDF) gegen Montenegro hätte die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) vorzeitig die K.o.-Runde erreicht.