Granollers (dpa) - Deutschlands Handballer haben bei der Weltmeisterschaft in Spanien das wichtige Vorrundenspiel gegen Panamerika-Meister Argentinien gewonnen. Mit 31:27 setzte sich das Team von Bundestrainer Martin Heuberger in dem Spiel der Gruppe A in Granollers durch. Damit haben die Handballer noch alle Chancen, den Sprung ins Achtelfinale zu schaffen. Das nächste Spiel steht morgen gegen Montenegro an. Am Freitag geht es dann gegen Weltmeister Frankreich.

