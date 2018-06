Hamburg (SID) - Torsten Jansen (36) ist erfolgreich am rechten Fuß operiert worden. Beim Linksaußen des Handball-Bundesligisten HSV Hamburg wurde am Dienstag in Wiesbaden ein kleiner Knochensporn aus der rechten Achillessehne entfernt. Der HSV rechnet damit, dass der Weltmeister von 2007 in sechs bis acht Wochen wieder einsatzbereit ist.