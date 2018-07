Amritsar (AFP) Ungeachtet der jüngsten Spannungen in Kaschmir hat Indien am Dienstag mit der Vergabe von Visa an ältere Pakistaner begonnen. Ab sofort könnten pakistanische Staatsbürger ab 65 Jahren am Grenzübergang Attari/Wagah zwischen Lahore und Amritsar ein Visum zur einfachen Einreise für bis zu 45 Tage erhalten, sagte ein indischer Grenzbeamter am Dienstag. Die Regelung zur Erleichterung des Grenzverkehrs war im Dezember in Neu Delhi von den Innenministern der beiden Länder beschlossen worden.

