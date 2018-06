Berlin (dpa) - Das einst beliebte Netzwerk Myspace steht nach einer Generalüberholung neuen Nutzern offen. Jeder kann sich nun auf der neu gestalteten Plattform anmelden und dort ein eigenes Profil anlegen.

Begrüßt werden die Nutzer dabei von Myspace-Investor Justin Timberlake und einer neuen Single des US-Popstars. Medienmogul Rupert Murdoch hatte das Netzwerk, das vor allem bei Musikern und Bands beliebt war, einst für fast 600 Millionen US-Dollar gekauft.

Doch dann überrundete Facebook das Musiknetzwerk. Ende Juni 2011 verkaufte Murdochs News Corp. Myspace für nur noch 35 Millionen Dollar an eine Gruppe von Investoren, zu denen auch Timberlake gehört. Sie kündigten im vergangenen Jahr das Neudesign an. Damit will das Netzwerk neue Nutzer anlocken und alte zurückholen.

Myspace-Webseite