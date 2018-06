Tokio (AFP) Ungewöhnlich heftiger Schneefall hat in weiten Teilen Japans für Chaos und Stillstand gesorgt. Im Osten des Landes seien innerhalb von neun Stunden acht Zentimeter Schnee gefallen, teilte am Dienstag das staatliche Wetteramt mit. Soviel Schnee habe es zuletzt im Januar 2006 gegeben. Auch in Tokio lag ungewöhnlich hoher Schnee, der Verkehr kam auf vielen Straßen zum Erliegen. Laut einem Bericht des nationalen Fernsehsenders NHK wurden in der Hauptstadt und ihrer Umgebung fast 900 Menschen verletzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.