Berlin (dpa) - Ein Bundeswehreinsatz in Mali rückt immer näher: Die Bundesregierung will den Einsatz gegen islamistische Rebellen im westafrikanischen Mali mit Flugzeugen für den Truppentransport unterstützen. Verteidigungsminister Thomas de Maizière sagte, es müsse aber noch geklärt werden, wie viele Flugzeuge in welchem Zeitraum und wo genau zum Einsatz kommen sollten. Nach dpa-Informationen wird die Entsendung von vier Transall-Transportmaschinen und einem Airbus A310 geprüft.

