Paris (dpa) - Zur weiteren Unterstützung Frankreichs im Kampf gegen islamistische Rebellen in Mali will die EU so schnell wie möglich Militärausbilder in das Land schicken. Nach Angaben Frankreichs wird der Militäreinsatz vom UN-Sicherheitsrat gutgeheißen. Alle Mitglieder hätten ihre Unterstützung für die französische Position ausgedrückt, sagte Frankreichs UN-Botschafter Gérard Araud nach einer Sondersitzung des UN-Gremiums. Deutschland ist nach anfänglichem Zögern zu logistischer Hilfe bereit. Außenminister Guido Westerwelle sagte Frankreich deutsche Hilfe zu.

