Paris (dpa) - Frankreich will seine Truppen im westafrikanischen Krisenstaat Mali verstärken. Die Zahl von derzeit 750 Soldaten solle erhöht werden, sagte Präsident François Hollande nach einem Bericht der französischen Tageszeitung «Le Monde» am Rande eines Besuchs in Abu Dhabi.

Eine Einheit mit 40 französischen Panzern aus der Elfenbeinküste soll dem Bericht zufolge am Dienstagmorgen die malische Hauptstadt Bamako erreicht haben.

Hollande erwartet, dass es bis zum geplanten Einsatz von Einheiten der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas in Mali noch «eine gute Woche» dauern wird. Länder wie Niger, Burkina Faso, Senegal, Togo, Nigeria und Benin wollen die malische Regierung mit einer rund 3300 Mann starken Kampftruppe gegen die islamistischen Aufständischen im Land unterstützen.