Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat klargestellt, dass sich Deutschland in Mali nicht an Kampfhandlungen beteiligen wird. Die Sorge, dass die Bundesrepublik in einen neuen Krieg hineingezogen werde, sei nicht berechtigt, sagte Merkel dem NDR. Die Bundesregierung überlege, ob Deutschland logistische Unterstützung leiste oder humanitäre Hilfe. Details würden noch ausgearbeitet. Nach dpa-Informationen prüft Berlin die Entsendung von vier Transall-Transportflugzeugen und einem Airbus nach Mali.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.