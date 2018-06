Wiesbaden (dpa) - Das Statistische Bundesamt legt heute die erste amtliche Schätzung für das Wirtschaftswachstum im abgelaufenen Jahr vor. Die Euro-Schuldenkrise hat die deutsche Wirtschaft 2012 zunehmend gebremst. Nach einem starken Jahresauftakt schwächte sich das Wachstum von Quartal zu Quartal ab.

Volkswirte rechnen mit einem Plus von 0,8 Prozent beim realen Bruttoinlandsprodukt (BIP). Das wäre allerdings deutlich weniger als die 3,0 Prozent Zuwachs des Vorjahres.

Das Bundesamt äußert sich in Wiesbaden zudem zur Lage der Staatsfinanzen. Im Jahr 2011 hatte Deutschland die EU-Defizitgrenze von höchstens 3,0 Prozent des BIP mit einem Defizit von 0,8 Prozent wieder eingehalten. Für 2012 erwarten Ökonomen eine schwarze Null, also einen ausgeglichenen Haushalt. Im ersten Halbjahr hatte die gute Konjunktur die Steuergelder sprudeln lassen, das bescherte dem deutschen Fiskus erstmals seit Anfang 2008 wieder einen Überschuss. Zudem verdiente Deutschland mit der Aufnahme neuer Schulden teilweise Geld: Investoren akzeptierten sogar negative Zinsen für deutsche Staatspapiere, weil Deutschland in der Krise als sicherer Hafen gilt.