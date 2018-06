Zagreb (AFP) Die Bewohner von Zagreb kämpfen gegen den tiefsten Schnee seit mehr als 80 Jahren. In der kroatischen Hauptstadt liege eine 67 Zentimeter hohe Schneeschicht, teilte am Dienstag eine Sprecherin des Wetterdienstes mit. "Das ist der höchste Wert seit 1929, als in den Aufzeichnungen 80 Zentimeter Schnee vermerkt sind."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.