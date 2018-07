Berlin (dpa) - In Berlin beginnt heute die zwölfte Berliner Fashion Week. Die Jeans- und Streetwear-Messe Bread & Butter präsentiert auf dem stillgelegten Flughafen Tempelhof rund 600 Marken. Parallel laufen mehr als ein Dutzend weitere Messen und Tradeshows an. Besonders gefragt sind die Laufsteg-Schauen in einem Zelt am Brandenburger Tor. Mehr als 50 internationale und junge Labels stellen dort ihre Kollektionen für den kommenden Herbst und Winter vor.

