Hamburg (dpa) - Begeistert hat das Publikum am Abend den Auftritt des Opern-Paares Anna Netrebko und Erwin Schrott in Hamburg gefeiert. Bei ihrem einzigen gemeinsamen Deutschland-Konzert in diesem Jahr wurden die beiden mit Claudio Vandelli als Dirigent der Hamburger Symphoniker für ihre energiegeladene Darbietung mit tosendem Beifall und Fußgetrampel bedacht. Auf dem Programm in der mit rund 1800 Zuhörern ausverkauften Laeiszhalle standen unter anderem Auszüge aus Mozarts «Don Giovanni», Rossinis «Die Italienerin in Algier» und Gershwins «Porgy and Bess».

