Islamabad (AFP) Im Grenzkonflikt in der umstrittenen Region Kaschmir hat die pakistanische Armee Indien vorgeworfen, grundlos einen ihrer Soldaten getötet zu haben. Der pakistanische Soldat sei "wegen unbegründeten indischen Feuers den Märtyrertod" gestorben, hieß es am Mittwoch (Ortszeit) in einer Mitteilung der Streitkräfte in Islamabad. Mit dem Angriff an der Demarkationslinie in Kaschmir habe Indiens Armee erneut den Waffenstillstand gebrochen.

