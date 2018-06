Austin (dpa) - Lance Armstrong hat sein Schweigen gebrochen: Er will nach der langerwarteten Dopingbeichte laut Medienberichten auch gegen mächtige Mitwisser aus dem Radsport auspacken. In einem Interview mit Starmoderatorin Oprah Winfrey räumte der ehemalige US-Radprofi ein, bei seinen Tour-de-France-Siegen leistungssteigernde Mittel genommen zu haben. Das berichteten die Nachrichtenagentur AP und die Zeitung «USA Today». Das Interview wird übermorgen im US-Fernsehkanal OWN ausgestrahlt.

